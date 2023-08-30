مؤلف مسلسل "سوتس": العائلة المالكة "كانت تبدي رأيها" في أدوار ميجان ماركل

قال مؤلف الدراما القانونية الأمريكية "سوتس"، إن العائلة المالكة "كانت تبدي رأيها" أحيانا في أجزاء من المسلسل الذي كانت تشارك فيه دوقة ساسكس، الممثلة الامريكية ميجان ماركل.

ويتذكر آرون كورش أنه في ذات مرة، تم منع الشخصية التي كانت تجسدها ميجان من قول كلمة كانت مكتوبة في النص، وهي "بوبي كوك" (وتعني كلام فارغ باللغة اإانجليزية العامية)، بحسب ما نقلته وكالة "بي إيه ميديا" اليوم الأربعاء.

وجسدت الدوقة في المسلسل دور، راتشيل زين، المساعدة القانونية، وتم عرضه لأول مرة في 2011، ولـ 7 مواسم، قبل أن تتركه في 2017.

واستمرت في المشاركة في العمل بعد لقائها بدوق ساسكس في 2016، وفي حديثه إلى صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية بشأن عودة شعبية المسلسل، قال كورش إن هناك "بعض الأمور التي كنا نرغب في القيام بها، دون أن نتمكن من القيام بها" مع شخصية ميجان (42 عاما)، وأن الأمر كان "مزعجا بعض الشيء".