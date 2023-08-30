الأسهم السعودية .. الحفاظ على مستويات 11400 نقطة يبقي فرص تحسن الأداء والعودة للربحية

تراجعت الأسهم السعودية 21 نقطة، ما يعادل 0.19 في المائة، لتغلق عند 11442 نقطة، بينما استقر مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عند 1480 نقطة، ما يظهر أداء أفضل في الأسهم القيادية، بينما أسهمت الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الضغط على المؤشر. وأشير سابقا إلى أن استمرار التداول دون 11500 نقطة يبقي الضغوط البيعية على السوق، حيث إن المؤشر وصل إلى هذا الحاجز مرتين خلال الشهر الجاري ولم يتجاوزه وعقبها ضغوط بيعية على السوق. وتجد السوق دعما عند 11400 نقطة الحفاظ عليها في مطلع جلسة اليوم يبقي فرص تحسن الأداء ومعاودة زيارة 11500 نقطة مرة أخرى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11477 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 11488 رابحا 0.21 في المائة، بينما الأدنى عند 11415 نقطة خاسرا 0.42 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11442 نقطة فاقدا 21 نقطة بنحو 0.19 في المائة. وتراجعت السيولة بشكل طفيف ما يعادل 25 مليونا، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة بنحو 4 في المائة ما يمثل أربعة ملايين لتصل إلى 169 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 3.5 ألف بنحو 1 في المائة لتصل 375 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.4 في المائة، يليه "الطاقة" بـ1.2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 1.2 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بواقع 2.26 في المائة، ثم "النقل" بمقدار 0.37 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.35 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 16 في المائة بقيمة 893 مليون ريال، يليه "الطاقة" 12 في المائة، ما يمثل 641 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 11 في المائة بنحو 579 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "التموين" بنحو 4.28 في المائة ليبلغ 112.20 ريال، يليه "الدواء" بـ4.19 في المائة ليصل إلى 96.90 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية للتعليم" 4.14 في المائة، حيث أغلق عند 1180.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الخريف" بواقع 4.21 في المائة ليغلق عند 145.60 ريال، يليه "تنمية" بـ3.74 في المائة إلى 103 ريالات، وحل ثالثا سهم "علم" بمقدار 3.47 في المائة ليقفل عند 802.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 531 مليون ريال، يليه "علم" بنحو 455 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بـ231 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية