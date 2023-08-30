«نمو» تهبط 69 نقطة بتداولات قيمتها 64 مليون ريال

هبطت السوق الموازية «نمو» 69 نقطة بنحو 0.30 في المائة لتغلق عند 23596 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 83 في المائة، ما يعادل 29 مليونا إلى 64 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 179 في المائة بواقع ثلاثة ملايين لتبلغ 4.8 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3748 صفقة متراجعة 304 صفقات بمقدار 7 في المائة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دار المركبة" بنحو 30 في المائة ليبلغ 52 ريال، يليه "موبي للصناعة" بـ13 في المائة ليصل إلى 8.10 ريال. وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" 9.3 في المائة، حيث أغلق عند 79.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بوابة الأطعمة" بواقع 5 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ4.5 في المائة إلى 18.72 ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بمقدار 3.8 في المائة مقفلا عند 100 ريال.

وكان الأعلى تداولا "نفوذ" بنحو 19 مليون ريال، ثم "بنان" بقيمة عشرة ملايين ريال، وحل ثالثا "ألف ميم ياء" بمبلغ 8.2 مليون ريال.