«بي.بي» تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي فى مصر

قالت وزارة البترول المصرية، إن شركة النفط العالمية "بي.بي" تعتزم حفر أربع آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من 2023.

وأضافت، في بيان، أمس، أن حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة، بحسب "رويترز".

وذكرت الوزارة، أن الآبار ستكون بواقع بئرين في حقل ريفين غرب البحر المتوسط في منطقة شمال الإسكندرية، وبئرين في منطقتي شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحر المتوسط، وهي أحدث المناطق التي وجهت إليها الشركة استثماراتها.

وأشارت الوزارة إلى مباحثات عقدها طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم والوفد المرافق تناولت خطط الشركة لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة.

ووفق الوزارة، تناول اللقاء أيضا اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط في أعقاب النجاحات التي شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية اليها.

وأكد الوزير الملا، ورئيس الشركة البريطانية، خلال اللقاء، تطلعهما إلى دفع التعاون في تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار في الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين في إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة في هذه المجالات مع الشركات العالمية.

وأشار البيان، إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمشغل رئيس بنجاح في حقلي غاز أتول وراس البر في شرق البحر المتوسط، إلى جانب حقل ريفين في غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون القائم مع شركة "بريتش بيتروليوم" البريطانية بما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس الأول، برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي".

وأعرب السيسي، عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر، بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأكد السيسي، الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لزيادة الاستكشافات والإنتاج.