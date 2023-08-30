أسباب ارتفاع التضخم .. ما الحلول؟ «1 من 3»

أقـر مسؤولون كـبار بأن الأرباح كانت مصدرا رئيسا للتضخم في أوروبا ـ وهو موقف واقعي مستند إلى الحقائق، وليس اقتصادات سبعينيات القرن الـ20. والآن بعد أن احتضنوا تحليلا جديدا للأسباب التي تدفع التضخم إلى الارتفاع، يجب أن تتغير استجابة السياسيات أيضا.

في الأشهر الأخيرة، نـشـر كل من البنك المركزي الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية، والمفوضية الأوروبية دراسات أظهرت أن الأرباح شكلت حصة كبيرة من التضخم. لكن الضربة القاضية للمشككين جاءت في 26 يونيو، عندما نشر صندوق النقد الدولي تغريدة على موقع تويتر تقول: "كانت أرباح الشركات المتنامية المساهم الأكبر في التضخم في أوروبا على مدار العامين الأخيرين، حيث زادت الشركات الأسعار بما يتجاوز تكاليف الطاقة المستوردة التي سجلت ارتفاعا شديدا".

لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟ كما صـرحـت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في الخامس من يونيو، "كانت مساهمة الأرباح في التضخم غائبة عنا بعض الشيء، لأننا ليس لدينا عن الأرباح بيانات القدر ذاته من الغزارة والجودة كتلك المتوافرة حول الأجور". لقد فشل صناع السياسات تماما في تقدير "انتقال ضغط التكاليف، الذي عاناه عدد كبير من قطاعات الشركات، إلى الأسعار النهائية". ولكن الآن، أصبحت المشكلة ظاهرة بوضوح. فرغم أن بعض القطاعات "استفادت من ضغط التكاليف بالكامل حتى النهاية دون ضغط الهوامش"، كما أوضحت لاجارد، فقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك "لدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من مجرد ضغط التكلفة".

تمكنت الشركات من رفع الأسعار لسببين، وفقا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي: عدم تطابق العرض والطلب حيثما كانت الـغـلـبة للاختناقات، والأثر التنسيقي الناتج عن الصدمات الضخمة الأخيرة. على حد تعبير لاجارد: "الجميع يعيشون الموقف ذاته، وسنزيد الأسعار جميعا".

يحدث "تضخم البائعين" هذا عندما تتمكن الشركات من تمرير صدمة تكلفة كبيرة إلى المستهلكين عن طريق زيادة الأسعار لحماية أو تعزيز هوامش أرباحها. ويـنـتـج عن تضخم البائعين زيادة في إجمالي الأرباح، حتى إن ظلت هوامش الشركات ثابتة. الواقع أن الحقيقة البسيطة ذاتها قادت آدم سميث إلى التحذير، قبل 250 عاما، من أن الأرباح من الممكن أن تزيد من ضغوط الأسعار".. يتبع.خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.