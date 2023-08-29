السعودية وبولندا تبحثان تشغيل الرحلات المباشرة بينهما

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، اليوم، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البولندية (LOT) ميشال فيجول، وذلك في ختام جدول زيارة الرسمية لجمهورية بولندا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جاهزية تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.