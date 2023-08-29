أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

السعودية وبولندا تبحثان تشغيل الرحلات المباشرة بينهما

السعودية وبولندا تبحثان تشغيل الرحلات المباشرة بينهما

"الاقتصادية" من الرياض

 عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، اليوم، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البولندية (LOT) ميشال فيجول، وذلك في ختام جدول زيارة الرسمية لجمهورية بولندا.
 وجرى خلال الاجتماع مناقشة جاهزية تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية