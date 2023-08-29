"كروز السعودية" تتعاون مع " هاينمان " الألمانية لتشغيل أسواق خط " أرويا كروز" للرحلات البحرية

أعلنت شركة " كروز السعودية "، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع الشركة الألمانية الرائدة " هاينمان Gebr. Heinemann " بموجب عقد تشغيل أسواق خط " أرويا كروز " للرحلات البحرية بشكل حصري.

ويأتي التعاون بين الجانبين في إطار إستراتيجية " كروز السعودية " للتعاون مع الموردين الرائدين عالميًا لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في المرافق العامة لسفينة " أرويا كروز " وتجارب فريدة لركابها، وفي سياق التزام " أرويا كروز " بتقديم خدمات فريدة من نوعها عالية الجودة على متن سفينتها.

وبموجب هذا التعاون، ستعمل شركة " هاينمان " مع أبرز العلامات التجارية العالمية الفاخرة، لتشمل ضمن منتجاتها أفخر أنواع العطور ومستحضرات التجميل والأزياء والمجوهرات والساعات بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات المتنوعة.

وتُعد شركة " هاينمان " من الشركات الكبرى في الأسواق الحرة ومتاجر تجزئة في قطاع السفر عالميا؛ حيث تقوم بإمداد أكثر من 50 شركة طيران وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة في أكثر من 90 دولة، إلى جانب توريد وتشغيل المتاجر على متن 240 سفينة سياحية (كروز) وعبّارة،

وأكد الرئيس التنفيذي لـشركة كروز السعودية، لارس كلاسن، حرص الشركة على تقديم تجارب استثنائية لركاب أرويا كروز، منها عروض التسوق على متن السفينة، وذلك من خلال التعاون حصريًا مع هاينمان لتحقيق ذلك.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لقسم العلاقات التجارية للسفن السياحية في شركة " هاينمان "، كِرستين شيبرس عن تطلع شركة " هاينمان " إلى التواجد على متن سفينة " أرويا كروز "، ، مؤكدة على التزام الشركة بتقديم تجارب تسوق استثنائية ومبتكرة للركاب، من خلال فريق الشركة المتميز ومجموعتها الفاخرة من المنتجات.

يذكر أن " أرويا كروز " للرحلات البحرية السياحية، تهدف إلى تقديم خدمات وتجارب فريدة صُممت خصيصًا لتتناسب مع الأسواق العربية، وقد أُخذ في الاعتبار أثناء تصميمها وتخطيط مرافقها ومساراتها ما يبحث عنه السياح المحليون والإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ومن المتوقع أن تبدأ رحلاتها في العام المقبل 2024، وتسعى إلى دعم أهداف " كروز السعودية "، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، الرامية إلى توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.