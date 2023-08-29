دمار هائل في مطار الخرطوم بعد أربعة أشهر من المعارك

وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، في خروج نادر له من العاصمة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني الذي يترأسه البرهان بأنه وصل الأحد إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر". وأضاف البيان أن نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار كان في إستقباله البرهان بمطار بورتسودان، المدينة التي تقع بمنأى من أعمال العنف والقتال، الذي يتركز في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور في غرب البلاد. وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ومذاك، التاريخ يلتزم البرهان جدران مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة والذي يتعرض لهجمات عديدة من قوات الدعم السريع. والخميس، ظهر البرهان في مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، وتلتقط له صور مع المواطنين.

ميدانيا، استمرت الاشتباكات والغارات الجوية في العاصمة وضواحيها، بحسب شهود عيان. وقال مصدر طبي في الخرطوم لوكالة فرانس برس: "قتل خمسة أشخاص جراء سقوط صواريخ على المنازل".

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أجبر أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أكدت أن أكثر من 700 طفل ينزح بسبب الحرب في كل ساعة تمر.

والجمعة حذرت الأمم المتحدة في بيان من أن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل وبدفع المنطقة إلى كارثة إنسانية.