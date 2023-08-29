ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل بيانات التضخم

زادت أسعار الذهب اليوم، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1923.27 دولار للأوقية "الأونصة" ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ 10 أغسطس الذي بلغه أمس، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1951.10 دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عن أعلى مستوى لها منذ 2007 الذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب، ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ المحلل البارز لأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" أشارت إلى أن معركة التضخم لم تنته بعد، ومع عودة سيناريو الركود التضخمي ثانية، ربما بدأ بعض الطلب على الذهب يزداد باعتباره أداة لتنويع الأصول.

ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 965.49 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1247.15 دولار.