خلال يومين فقط .. الصين تضخ 100 مليار دولار في نظامها المصرفي

واصل البنك المركزي الصيني ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثاني على التوالي، حيث ضخ اليوم الثلاثاء 385 مليار يوان (53.58 مليار دولار)، عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8 في المائة، بعد أن ضخ أمس 332 مليار يوان (46.2 مليار دولار).

ونقلت وكالة "شينخو" عن البنك المركزي قوله إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة في نهاية الشهر.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات الصينية مجموعة إجراءات تستهدف تحفيز النشاط في مختلف قطاعات الاقتصاد حيث أصدر البنك المركزي توجيهات قومية لتخفيف شروط قروض التمويل العقاري لفئات محددة من المشترين.

وستسمح هذه التغييرات بتخفيض الدفعات الأولى من ثمن العقار التي يدفعها المشتري وكذلك أسعار الفائدة على قرض التمويل العقاري، يذكر أن القطاع العقاري في الصين يواجه أزمة حادة منذ فترة، مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات العقارية الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها. وتهدد الأزمة العقارية حاليا بدفع الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.

كما أعلنت بورصات شنغهاي وشنشن وبكين تخفيض الحد الأدنى لنسبة الضمان لتمويل شراء الأوراق المالية من 100 إلى 80 في المائة، لتعزيز سوق الأوراق المالية الصينية، وقالت البورصات الثلاث إن هذه الخطوة التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق تعاملات 8 سبتمبر، فيما قال البنك المركزي إن خفض الحد الأدنى لنسبة الضمان بشكل معتدل سيساعد على استخدام الأموال المتاحة بشكل جيد.