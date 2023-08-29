النفط يتراجع وسط مخاوف تأثر الإنتاج الأمريكي بالعاصفة إداليا

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات محتملة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب، وقد فاق هذا أثر المخاوف المتعلقة بإمكانية تأثير عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

وبحلول الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 84.23 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 79.86 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة، إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

في هذه الأثناء، ضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس الاثنين، وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا، ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة، ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.