ميناء الملك عبدالله يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم

استقبل ميناء الملك عبدالله، سفينة (MSC Irina)، المصنفة أكبر سفينة حاويات في العالم التي تبلغ سعتها 24,346 حاوية قياسية.

كما استقبل اثنتين من أكبر سفن الشحن في العالم، وهم (MSC Tessa) و (MSC Gemma)، حيث يبلغ طول كل منها 399.9 متر وعرضها 61.5 متر، وسعتها 24,116 حاوية قياسية، ما يجعلها من بين أكبر سفن الشحن في العالم، ويؤكد وصول هذه السفن، قدرة الميناء على تلبية أكثر متطلبات صناعة الشحن.

وأكد جاي نيو الرئيس التنفيذي للميناء، أن نجاح الميناء وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية والاستثمار في التوسع لاستيعاب أكبر السفن وزيادة قدرة الميناء للمناولة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويستفيد ميناء الملك عبدالله الذي يعد الأفضل عالميا من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية وفقا لتقرير البنك الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022، من موقعه الاستراتيجي والتميز التشغيلي والقدرات الهائلة التي تشمل البنية التحتية المتطورة بعمق 18 مترا، إضافة إلى التجهيزات المتطورة التي أعدت خصيصا للمناولة ليس فقط سفن الحاويات الضخمة الحالية ولكن أيضا المستقبلية بكفاءة عالية.