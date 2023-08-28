الصين تتعهد بمعالجة مخاطر ديون الحكومات المحلية

تعهدت وزارة المالية الصينية بمنع مخاطر ديون الحكومات المحلية والتصدي لها، مع تكثيف جهود ضبط الإنفاق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير لوزير المالية مقدم إلى أعلى سلطة تشريعية في البلاد القول إن الوزارة ستكثف وتنفذ سياسات مالية نشطة، مع تحسين تحويل المدفوعات المالية للحكومات المحلية.

ونقلت "بلومبيرج" عن الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية الصينية في تقرير منفصل مقدم إلى اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الصيني

(البرلمان) إن الصين ستحسن تعديلات سياسات الاقتصاد الكلي لدعم نمو الطلب لمحلي.

كما تعهدت الهيئة بتعزيز أمن إمدادات الحبوب في البلاد ونشر حملة ترشيد استهلاك الغذاء.

ووصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار استرتيجية صفر إصابات.

وبلغ معدل الدين في الصين إلى 279 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني التي جمعتها بلومبيرج.

وأشارت بلومبيرج إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاثة أعوام.

وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية.