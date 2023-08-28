الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل صعود أسهم الشركات الكبرى قبل بيانات التضخم والوظائف

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أسهم النمو للشركات الكبرى قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع ستقدم مزيدا من الإشارات على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم شركات أبل ومايكروسوفت وألفابت وتسلا ما بين 0.5 و1.3 بالمئة، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.20 بالمئة.

وتصدر قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من بين 11 مؤشرا فرعيا رئيسيا في ستاندرد اند بورز، بصعود قطاع خدمات الاتصالات 1.2 بالمئة وارتفاع قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة.