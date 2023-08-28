لإحياء اتفاق الحبوب .. أردوغان يتوجه "قريبا" الى روسيا للقاء بوتين

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "قريبا" الى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب ما اعلن المتحدث باسم حزب إردوغان عمر جيليك الاثنين.

وقال جيليك "اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لاحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور (إردوغان) سوتشي قريبا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

ولم تعلن السلطات التركية او الروسية حتى الآن أي موعد محدد لهذه الزيارة.

انسحبت موسكو من الاتفاق المذكور نهاية يوليو بعدما سمح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها من الحبوب. ومذاك، تتوعد روسيا بمهاجمة أي سفينة تبحر من اوكرانيا في البحر الاسود.

وتسعى تركيا لإحياء الاتفاق أملا باستخدامه رافعة لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا واوكرانيا.

واعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة خلال زيارته كييف أنه لا يرى "اي بديل" من إحياء اتفاق الحبوب.

ومن المقرر أن يتوجه فيدان الى موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة مطالب الكرملين في هذا الإطار والاعداد للقاء بين إردوغان وبوتين.