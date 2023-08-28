الأسهم الأوروبية ترتفع .. قطاع التكنولوجيا يتصدر المكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الإثنين وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة بها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة بحلول الساعة (07:10) بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5 بالمائة في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات أمس.

وقالت وزارة المالية الصينية أمس الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1 بالمائة على تداولات الأسهم "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".

وارتفعت أسهم قطاعات مرتبطة بالصين مثل شركات صناعة السيارات والقطاع الصناعي 1.1 بالمائة و1.0 بالمائة على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بأكثر من واحد بالمائة لكل منها.

وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو فاترة بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول.

والأسواق في المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة صيفية للبنوك.

