ندى صالح العتيقي رئيسا لمجلس الإدارة لشركة المركز التجاري

أعلنت شركة "المركز التجاري" تعيين ندى بنت صالح العتيقي رئيسا لمجلس إدارتها، لتكون أول سعودية تشغل مثل هذا المنصب رفيع المستوى في قطاع الأسواق العقارية متعددة الاستخدامات ولاهم واجهة سياحية على مستوى العاصمة.

وجاء هذا القرار، انطلاقا مما تتمتع به السيدة العتيقي من خبرات في قطاع الاعمال لأكثر من عقدين من الزمن.

وقد تم تصنيفها ضمن أفضل 20 سيدة أعمال سعودية وخليجية. إضافة إلى تصنيفها من ضمن قائمة أهم المؤثرين في مجال قطاع إدارة المراكز التجارية على مستوى الخليج وشمال إفريقيا وقد بدأت مسيرتها مع شركة "مركز المملكة" في 2000، حيث تولت عدة مناصب في الشركة منذ ذلك الوقت إلى جانب توليها مناصب أخرى بينها الرئيس التنفيذي لشركة "قرية الموضة للتجارة المحدودة"، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "شركة المملكة للاستثمار والتطوير".

وعضو في لجنة الاستثمار، إضافة إلى المدير التنفيذي للاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة، إضافة إلى عضوية مجالس الشرق الأوسط لإدارة مراكز التسوق وعضوية لجنة السياحة في "الغرفة التجارية والصناعية في الرياض". كما للأستاذة ندى الكثير من الإسهامات والعضويات في مجال العمل الخيري والتطوعي

العتيقي حاصلة على شهادة بكالوريوس المحاسبة إضافة إلى شهادة إدارة المراكز التجارية من جامعة بنسلفانيا إضافة إلى شهادة كبار التنفيذين من كلية الإدارة والأعمال في لندن.

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