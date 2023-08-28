نيكاي يغلق على ارتفاع لكن حظرا صينيا يضغط على أسهم السياحة

سجل المؤشر نيكاي الياباني اليوم الإثنين أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد في شهرين مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأسهم المرتبطة بالسياحة تراجعت وسط مخاوف بشأن تأثير حظر فرضته الصين على المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وصعد نيكاي 1.73 بالمائة إلى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو حزيران. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 بالمائة ليصل إلى 2299.81 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية باليابان "المستثمرون على المدى القصير أعادوا شراء الأسهم بعد الانخفاضات الحادة يوم الجمعة. كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات".

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة مع استيعاب المستثمرين لتأثير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضمان احتواء التضخم.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.6 بالمائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي. وقفز سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 4.19 بالمائة.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.73 بالمائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس.

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة وسط مخاوف بشأن انخفاض محتمل في إنفاق السائحين الصينيين على السلع والخدمات اليابانية، بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وأعلنت الصين هذه الخطوة بعد أن صرفت اليابان مياه معالجة مشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وقال ماسوزاوا "الحظر الذي فرضته الصين (على واردات المأكولات البحرية اليابانية) قد يؤدي إلى انخفاض الأسهم اليابانية بشدة، بناء على الحجم الذي يمكن أن تصبح عليه المشكلة".

وجاءت هذه الخطوة عقب عودة جولات السياحة الجماعية الصينية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة استهلاك السائحين في اليابان.

وانخفض سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.18 بالمائة ليصبح صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر نيكاي.

وخسر سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 3.03 بالمائة، وتراجع سهم تاكاشيمايا 3.15 بالمائة.

وهبط سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل 2.55 بالمائة.

وارتفعت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء اثنين.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران 1.31 بالمائة، وتراجع مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.13 بالمائة.

