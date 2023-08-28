الذهب يرتفع مع تقييم الأسواق لأثر مسار أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا. كما ارتفعت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي المفاجئة.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1230.74 دولار.

