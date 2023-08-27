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أخبار اقتصادية- عالمية

مسؤول أوكراني: ثاني سفينة حبوب عالقة تغادر ميناء أوديسا

مسؤول أوكراني: ثاني سفينة حبوب عالقة تغادر ميناء أوديسا

"الاقتصادية" من الرياض

قال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية اليوم إن ثاني سفينة من تلك العالقة في ميناء أوديسا بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود غادرت الميناء اليوم، بحسب "رويترز".
وأضاف أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن السفينة بريموس التي ترفع علم ليبيريا بدأت في الإبحار عبر ممر مؤقت فتح للسفن المدنية.
 

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حبوب أوكرانيا

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