شراكة استراتيجية بين النيابة العامة ونيوم

وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب في مكتبه بالرياض، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر اليوم، مذكرة تفاهم بين الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الجهتين وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يتوافق مع رؤية الجهتين.

وتضمّنت المذكرة البدء في الأعمال الأولية لقيام النيابة العامة بأداء مهامها القضائية داخل مدينة نيوم بما يحقق الصالح العام، إضافة للتعاون القانوني بين الجهتين بما يتوافق مع التطور التشريعي في المملكة، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في المجالات المشتركة، والمساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يذكر أن النيابة العامة وشركة نيوم تقومان على تعزيز شراكتهما مع القطاعات والجهات الأخرى لرفع كفاءة التعاون المشترك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لهما.