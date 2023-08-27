"إس تي سي": توال تحصل على جميع الموافقات للاستحواذ على 3 شركات أبراج في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" حصول شركتها التابعة "شركة أبراج الاتصالات - توال" على جميع الموافقات اللازمة وإتمام عملية الاستحواذ على ثلاث شركات أبراج من يونايتد قروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة، حيث تبلغ قيمة المنشأة 1.220 مليار يورو وهو ما يعادل تقريبا خمسة مليارات ريال (Enterprise Value 100%)، وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنيا على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA) والمتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل

وبعد إتمام هذا الاستحواذ، ارتفعت محفظة الأبراج التي تمتلكها وتديرها توال إلى أكثر من 21,000 برج في خمس دول، وهو ما يعد إضافة نوعية للمنظومة الرقمية المتكاملة لشركة إس تي سي.

سيظهر الأثر المالي في القوائم المالية الموحدة للربع الثالث من 2023.



قامت توال بتمويل كامل الصفقة عن طريق القروض البنكية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبمبلغ إجمالي 1.42 مليار دولار، وقد تم تمويل الصفقة من قبل:

1. البنك الأهلي السعودي بمبلغ 1.02 مليار دولار (منها 0.3 مليار دولار كقرض تجسيري).

2. بنك دبي الإسلامي بمبلغ 0.25 مليار دولار.

3. بنك أبو ظبي الأول بمبلغ 0.15 مليار دولار.