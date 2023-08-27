"الزامل للصناعة": بلوغ الخسائر المتراكمة 28.2% من رأس المال

تاريخ بلوغ الخسائر 1444-12-12 الموافق 2023-06-30

مقدار الخسائر المتراكمة 169,253,000

نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % 28.2 %

الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر بغرض الامتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية، فقد تم احتساب مخصص استثنائي بمبلغ 162,8 مليون ريال للمخزون التالف وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بقيمة 8,2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق الذي وقع في 3 مارس 2023 في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) الذي من المتوقع استرجاعه خلال الربع الثالث أو الرابع من 2023.

تطبيق الإجراءات والتعليمات سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.

الإشارة إلى أي أنظمة أو تعليمات أخرى لا يوجد