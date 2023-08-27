غرس بذور التغيير لحل أزمة المياه «3 من 3»

يتمثل أحد جوانب عمل البنك الدولي التي لا تقل أهمية عن ذلك، في النتائج التحليلية الشاملة التي تساندها الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي GWSP التي توجه السياسات والاستراتيجيات، وتعزز المؤسسات، وتسهم في أجندة التنمية العالمية. على سبيل المثال، يوضح تقرير الثروة المخفية للأمم: المياه الجوفية في زمن تغير المناخ، الصادر هذا العام أن المياه الجوفية هي بمنزلة تأمين من الطبيعة لمواجهة المخاطر المتعددة، كما تلعب دورا أساسيا للحد من الفقر وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتكيف معه. ويعرض تقرير موجات الجفاف والعجز المائي تقديرات جديدة حول آثار فترات الجفاف على إجمالي الناتج المحلي، ويسلط الضوء على ضرورة الإشراف على الغابات ورأس المال الطبيعي الآخر الذي يؤثر في الدورة الهيدرولوجية. كما يوضح تقرير ما يخبئه المستقبل: نموذج جديد لتخزين المياه أنه بينما يزداد الطلب على تخزين المياه، فإن حجم تخزين المياه العذبة آخذ في الانخفاض، ما يوجد فجوة عالمية في تخزين المياه. وهو يدعو إلى مزيد من التعاون بين الدول في المياه الدولية المشتركة.

إضافة إلى هذا العمل المعرفي، يساعد البنك الدولي الدول على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة، من خلال مبادرات مثل بوابة بيانات المياه العالمية المقرر إطلاقها قريبا. وسنعمل على الاستفادة من الشراكات العالمية الحالية ذات الصلة التي عقدها البنك الدولي وتعميم هذه الشراكات لتوسيع نطاق التمويل من أجل أمن المياه والتكيف مع آثار تغير المناخ. وتساند كل هذه الجهود الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي GWSP التي تجمع الشركاء الثنائيين، ويمكن أن تحفز الاستثمارات من خلال توفير المنح التي تنفذها الجهات المتلقية لها لاستكمال عمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنمية، والمساعدة في تعبئة التمويل للعمل المناخي ومجموعة الموارد المائية 2030، وهي شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص من أجل الأمن المائي، إلى جانب عدد من الأعضاء من القطاع الخاص.

ونؤمن بالعمل من أجل التغيير من خلال شراكات مثل الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ومجموعة الموارد المائية 2030 ومن خلال تنظيم فعاليات عالمية، مثل أسبوع المياه العالمي التي تجمع شركاء التنمية معا لتحفيز العمل على أرض الواقع. وخلال هذه الفعالية، ستشارك مجموعة البنك الدولي في جلسات مختلفة حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك رقمنة مرافق المياه، وأدوات إدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، وخدمات المياه المقدمة للاجئين، والإدارة الذكية للمياه في زراعة الأرز.