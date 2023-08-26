جدول محدث للمخالفات البلدية للحد من الاجتهادات الرقابية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجدول المحدث للمخالفات البلدية للحد من الاجتهادات الرقابية ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضاري.

وتضمن الجدول 4 مستويات لسداد المخالفات تعتمد على حجم المنشأة إذ تسدد المنشآت الكبرى 100% من قيمة المخالفة تتدرج لتصل إلى 25% فقط من قيمتها في المنشآت متناهية الصغر.

كما يتضمن التدرج في الغرامات أيضا بحسب نوع المخالفة، وتكرارها.

وتتقسم المخالفات إلى 5 مستويات بحسب تصنيف الأمانات والبلديات والتي تنقسم إلى أمانات كبرى وعددها 5 وهي أمانة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والشرقية وجدة، وأمانات أخرى عددها 12 ، وبلديات أ و ب و ج و د و هـ كما تنقسم المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة.

وعلى سبيل المثال اشتملت مخالفات الأنشطة التجارية وممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي فرض غرامة تبدأ من 10 آلاف ريال للمستوى الخامس بحسب تصنيف الأمانات والبلديات و تصل لـ 50 ألف ريال عند المستوى الأول.

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