رسميا .. الأهلي يتعاقد مع غابري فيغا

أعلن الأهلي صاحب البداية الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع الإسباني الموهوب غابري فيغا لاعب وسط سيلتا فيجو اليوم.

وكتب الأهلي في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه تعاقد مع فيغا لثلاثة مواسم وحتى 2026.

ونشر الأهلي عدة صور للاعبه الجديد البالغ عمره 21 عاما بقميص النادي وقال إن مراسم توقيع العقد حدثت في باريس، وكذلك الحال بالنسبة للفحص الطبي وقال "الجوهرة فيغا بالألوان الأجمل".

وسجل فيغا 11 هدفا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ومنها ثنائية خلال الانتصار 2-1 على برشلونة البطل في الجولة الأخيرة، ليساعد ناديه على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وخطف فيغا الأضواء في بطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي، حيث وصلت إسبانيا إلى المباراة النهائية، وجذب اهتمام أندية أوروبية كبيرة ومنها تشيلسي وليفربول ونابولي.

وواصل الأهلي، العائد بقوة إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، تعاقداته القوية هذا الصيف حيث ضم أيضا لاعبين من عينة رياض محرز وروبرتو فيرمينو والحارس إدوار مندي وفرانك كيسي وآلان سانت-ماكسيمين.

وفاز الأهلي في أول ثلاث جولات في الموسم الجديد للدوري ويتقاسم القمة مع جاره الاتحاد حامل اللقب برصيد تسع نقاط لكل منهما.

وكان فيغا قد خرج من تشكيلة سيلتا قبل مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني أمس الجمعة وسط ترقب لإعلان انتقاله للأهلي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فيغا كان على أعتاب الانتقال إلى نابولي بطل إيطاليا قبل أن يختار الانتقال إلى السعودية.