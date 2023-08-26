قطب صناعة الصلب في الهند جندال يسعى إلى فرض رسوم على الواردات

أعرب قطب صناعة الصلب في الهند سجان جيندال عن رغبته في أن تواجه الحكومة الرسوم الأمريكية وضرائب الكربون الأوروبية بفرض رسوم مماثلة لتحقق تكافؤ الفرص أمام شركات مثل شركته، "جيه إس دبليو".

وأشار جندال في مقابلة جرت معه في نيودلهي إلى التوقعات الخاصة بشركة "جيه إس دبليو ستيل" الرئيسية، وأكد تقريرا أصدرته وكالة بلومبرج للأنباء بشأن خطط الشركة للاستحواذ.

وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الكربون، قال جندال: "كل منطقة تفكر في حماية نفسها. ولدى الولايات المتحدة رسوم على الفولاذ، ولدى أوروبا آلية تعديل حدود الكربون. ويدعم الاتحاد الأوروبي صناعاته بإعطائها مقدارا هائلا من الأموال، بينما لا تحصل أجزاء أخرى من العالم على هذا النوع من الدعم". ولدى سؤاله عن فرض رسوم على الفولاذ الصيني، أبدى جندال تأييده، وقال "الفولاذ الصيني مدعوم من الدولة بينما نحن لا تدعمنا الدولة. وبالتالي هذه منافسة غير نزيهة".

وفيما يتعلق بالطلب في الصين وأوروبا والهند، قال إن "إنتاج الفولاذ في الصين مازال مرتفعا للغاية، وهم ينتجون أكثر من 50 % من الفولاذ في العالم. لقد ارتفعت صادرات الصين قليلا ولكن ليس لمدى يعكس انخفاض الطلب المحلي. وعلى الجانب الآخر تباطأت أوروبا، وثمة إشارات واضحة على وجود معاناة".