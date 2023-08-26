الصين تهدف إلى زيادة الإنتاج السنوي من المعادن غير الحديدية بنسبة 5%

تهدف الصين إلى الحفاظ على نمو مطرد في إنتاج المعادن غير الحديدية للعامين الحالي والمقبل، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة إن إنتاج الأنواع العشرة الشائعة من المعادن غير الحديدية سينمو بمعدل يقدر بـ 5 في المائة سنويا خلال 2023 و2024، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إحراز تقدم في تطوير موارد المعادن غير الحديدية المحلية مثل النحاس والليثيوم، بما يحقق توازنا ديناميكيا بين العرض والطلب بشكل أساسي خلال هذه الفترة.

وقالت الوزارة إن الصين ستسعى جاهدة إلى زيادة القيمة المضافة لصناعة المعادن غير الحديدية بنحو 5.5 في المائة على أساس سنوي في 2023 وأكثر من 5.5 في المائة في 2024.