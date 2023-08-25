كلوب: صلاح ليس للبيع

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم أن المهاجم المصري محمد صلاح ليس للبيع نافيا تلقي النادي الإنجليزي أي عرض من الاتحاد السعودي.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا ردا على الغموض حول مستقبل صلاح "من الصعب الحديث عن قصص صحفية لأنه لا يوجد شيء للحديث عنه من وجهة نظري".

وأضاف المدرب الألماني قبل زيارة نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز بعد غد الأحد "لم نتلق أي عرض يخص صلاح، هو لاعب لدينا وعنصر أساسي وسيبقى كذلك، وإذا ظهر عرض ما ستكون الإجابة لا".

وعن مدى ثقته في التزام صلاح الذي مدد عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة أعوام في العام الماضي أجاب كلوب "واثق بنسبة 100 في المائة".

وذكرت شبكة بي.إن سبورتس أمس الخميس أن صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي للعب بجوار كريم بنزيمة، فيما أشارت سكاي سبورتس إلى أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة أن يضغط اللاعب على ليفربول لإجباره على البيع.

وارتدت جماهير الاتحاد أقنعة تحمل صورة صلاح وهتفت باسم اللاعب المصري في المدرجات خلال الفوز 4-صفر على الرياض في الدوري السعودي أمس الخميس.

وسجل صلاح 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه في 2017 من روما، وقاده للفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، بجانب دوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.

أكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين خلال فوزه 3-1 على بورنموث يوم السبت الماضي عقب طرد أليكسيس ماك أليستير، لكن ألغيت البطاقة الحمراء بعد طعن، وشعر كلوب بارتياح شديد.

وبحسب "رويترز"، أوضح كلوب "لم أكن متأكدا بعد المباراة لذا شاهدت اللقطات وأدركت أنها ليست بطاقة حمراء، لكن هذا لم يعن أن الطعن كان سينجح على الفور"

وسيكون ماك أليستير، بطل العالم مع الأرجنتين، جاهزا للعب أمام نيوكاسل.

ووصف كلوب نظيره إيدي هاو بالمدرب الخارق بعد أن قاد نيوكاسل للمركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما كان يصارع من أجل البقاء.

كما أكد كلوب جاهزية الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد بعد تعرضه لكدمة أمام بورنموث، بينما يستعد ثنائي الوسط تياجو ألكانتارا وكيرتس جونز للعودة من يوم الاثنين بعد التعافي.

ويعاني قلب الدفاع إبراهيما كوناتي من مشكلة عضلية وستكون مشاركته أمام نيوكاسل محل شك.

وجمع ليفربول أربع نقاط من أول مباراتين بالدوري مقابل ثلاث نقاط لنيوكاسل.