الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ منتصف يوليو

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وهو يتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو تموز مستفيدا من تراجع عائدات السندات الأمريكية قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:49 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل زيادة 1.5 في المائة تقريبا هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.20 دولار.

وتخلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام عن جميع المكاسب الأسبوعية، ما دعم الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك فإن اتجاه الدولار نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي يحد من مكاسب المعدن النفيس.

وعندما يتحدث باول في وقت لاحق اليوم الجمعة فمن المرجح أن يكرر الأفكار الرئيسة لآخر اجتماعات البنك المركزي وبياناته التي أشارت إلى الترحيب بالبيانات التي تظهر انخفاض التضخم لكن مهمة مواجهته لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.17 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 943.90 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1231.05دولار.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو. ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

