وزير التجارة يستعرض أثر الإصلاحات في الاقتصاد السعودي خلال اجتماعات العشرين

شارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة جايبور الهندية.

وأكد سعي المملكة إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي. واستعرض خلال جلسة عمل "التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية" أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقت مبادرات رئيسة لزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميا، موضحا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 في المائة خلال الفترة 2018 - 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار.وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 في المائة من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 في المائة منذ عام 2016 - 2022.

وأكد القصبي خلال الجلسات أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال الأعوام الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية وفقا لتقرير Digital Riser 2021.

وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر "اجيليتي" للأسواق الناشئة لعام 2022.كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2023، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023.

