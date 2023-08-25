بـ 90 مليون يورو .. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

ينتظر أن يحسم الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب السعودي الأسبوع المقبل، وبعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك وفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وسيكون الظهور الأول للطاقم الإيطالي مع المنتخب السعودي بقيادة مانشيني في الثامن من سبتمبر المقبل، حينما يلاقي الأخضر نظيره الكوستاريكي في نيوكاسل الإنجليزية، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لتصفيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

ويتضمن العرض السعودي حضور المدرب وطاقمه الإيطالي كاملاً، والمكون من تسعة إلى عشرة مساعدين أبرزهم: ألبريغو إيفاني مدرب المنتخب الإيطالي (تحت 21 عاماً)، فاوستو سالسانو أحد مساعدي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي سابقاً، و اتيليو لومباردو وسيكونون ضمن الطاقم الفني، جالياردي مدرب تكتيكي، باتارا مدربا لحراس المرمى، سكانافينو ودوناتيلي، والكشافين نوسياري وماورو ساندرياني إضافة للمدلك أغوستينو.

كما سينظم لمانشيني أندريا غالياردي وليل أوريالي الذي يملك تجارب العمل في الإدارة الرياضية بعدد من الأندية العالمية.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن مفاوضات الاتحاد السعودي مع المدرب الإيطالي بدأت في يونيو الماضي، وتحديداً بعد نهاية نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2023، وأن إجمالي قيمة العقد للمدرب وكامل طاقمه 90 مليون يورو (365 مليون ريال) خلال عامين ونصف.

وأضافت "سيجتمع الفريق السعودي هذه الأيام لتحديد كافة التفاصيل والتحضير لتوقيع العقود، ومن المتوقع أن يصل الفريق السعودي إلى روما الأسبوع المقبل لاختتام الإجراءات، على أن يظهر مانشيني في مؤتمر صحافي في الرياض الأسبوع المقبل".