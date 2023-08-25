تراجع الليرة التركية 2.8 % بعد يوم من رفع أكبر من المتوقع للفائدة

تراجعت الليرة التركية 2.8 في المائة اليوم لتتخلى عن بعض مكاسبها، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 26.51 مقابل 25.75 للدولار في ختام تعاملات أمس الخميس بانخفاض 2.8 في المائة.

وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة أمس. وأظهر متوسط التقديرات في ​​استطلاع أن السوق كانت تتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس بحسب رويترز .

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل يزيد كثيرا عن التوقعات بمقدار 750 نقطة أساس، للتأكد من خفض التضخم واستقرار توقعاته في أقرب وقت ممكن.