النفط في طريقه لثاني أسبوع من الخسائر مع ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار النفط لكنه يتجه صوب ثاني أسبوع من الخسائر اليوم، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات. وبحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش، زاد خام برنت 30 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 83.66 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 79.36 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و2.5 في المائة هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض بحسب "رويترز".

وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "لا شك أن التوقعات بشأن سياسات مجلس الاحتياطي ستكون القوة الدافعة الرئيسة للأسواق في الفترة المقبلة". وأدى حذر المستثمرين قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعد ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.