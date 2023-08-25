اجتماع «جاكسون هول» اليوم .. حذر يسود الأسواق ومخاوف من مفاجآت

ارتفع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية قبيل اجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الذي يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوخى المستثمرون الحذر بعد بيانات في أوروبا والولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع وألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار الذي يعد ملاذا آمنا.

وقال مستثمرون إنهم لا يتوقعون تحركات حادة، بينما يسود الحذر في الأسواق من حدوث مفاجآت عندما يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول الجمعة.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج أغسطس.

ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.36 في المائة إلى 103.72 بعد انخفاضه الأربعاء ويتجه بذلك نحو تسجيل ارتفاع شهري.

وأظهرت مسوح الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في أوروبا واصل الانكماش وتراجعت أنشطة الخدمات لمنطقة الانكماش ما قلل من احتمالات أي ارتفاع لليورو.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.0839 دولار بعد أن لامست أدنى مستوى في شهرين الأربعاء.

وفي بريطانيا انخفض إنتاج المصانع ما وضع الاقتصاد على مسار يؤدي إلى ركود ودفع الأسواق إلى خفض توقعاتها بالنسبة لإقدام بنك إنجلترا على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7 في المائة إلى 1.2653 دولار، متجها نحو أدنى مستوى في نحو شهرين الذي سجله الأربعاء.

واستقر اليوان الصيني، الذي تلقى دعما من مشتريات البنوك الحكومية في الجلسات الأخيرة، عند 7.2818 للدولار.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع جاكسون هول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1263.03 دولار.