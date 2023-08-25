بـ 5 محاور ارتكاز .. «العشرين» تسعى لرفع كفاءة التجارة والاستثمار ومقاومة الصدمات

شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والمنعقد في مدينة جايبور الهندية حتى 25 أغسطس 2023 بوفد يترأسه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع مشاركة الوزراء المعنيين للدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، لمناقشة أبرز الأولويات، التي تتمثل في التجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية للتجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.

وترتكز أولويات مجموعة عمل التجارة والاستثمار في دول العشرين على خمسة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها مساعي إصلاحات منظمة التجارة العالمية واستمرار المتابعة ومناقشة المسائل المتعلقة بنقص الثقة بين أعضاء المنظمة والقضايا العالقة في إطار الإصلاحات.

وذلك إضافة إلى محور التجارة من أجل النمو والازدهار، إذ جرى استعراض الحاجة لنظام تجاري أكثر مرونة وشمولية وموازنة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لحل التحديات الوشيكة.

فيما يستعرض محور الخدمات اللوجستية للتجارة فرص رفع الكفاءة من خلال التحول الرقمي بتقليل استخدام الورق في التجارة وزيادة الشفافية لتمكين نظام بيئي لوجستي عالمي أكثر شمولية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.

وتتضمن الأولويات سلاسل القيمة العالمية المرنة والتجارة، من خلال استعراض فرص إنعاش نمو سلاسل القيمة العالمية وجعلها تعمل من أجل تنمية شاملة ومرنة ومستدامة لمقاومة الصدمات المستقبلية.

وأخيرا دمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية ومناقشة تضارب حجم الشركات والإنتاجية، وتوجيه الشركات للتصدير والصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.

وعقد القصبي على هامش الاجتماع عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في دول مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية.