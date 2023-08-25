البوصلة الجديدة .. انطلاق سابع نسخة لمبادرة مستقبل الاستثمار أكتوبر المقبل

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII Institute، موعد مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة".

وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى من نوعها على نظام العضوية السنوية، وبذلك يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الاستراتيجيين وضيوفهم، إضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين، وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة اليوم.

وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: "إن موضوع المؤتمر الرئيس يشير إلى أن "البوصلة"، كرمز، تمثل الهدف المطلوب أكثر من أي وقت مضى في وقتنا الحالي، وهو التوجيه والإرشاد، فمن الضروري أن يجتمع مجتمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار معا لإعادة تصميم بوصلة جديدة كأداة للملاحة والإلهام".

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر هذا العام خمسة آلاف ضيف و500 متحدث في عدة موضوعات، وستكون المحادثات مدعمة بالبيانات لإضافة مزيد من الموضوعية بدلا من الاعتماد على الآراء الشخصية.

ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII Institute هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية وجدول أعمال واحد، وهو التأثير في الإنسانية، وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.