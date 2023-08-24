الاتحاد والأهلي .. الفارق أهداف

فيما حقق الاتحاد والأهلي فوزهما الثالث تواليا على حساب الرائد 4 /0 والأخدود 1 /0، أمس في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، مزق الهلال شباك الرائد وتغلب عليه 4 /0، وتعادل الاتفاق مع الخليج 1/1.

ورفع الاتحاد المتصدر بالعلامة الكاملة رصيده إلى (9 نقاط)، بفارق الأهداف عن الأهلي، الهلال، والاتفاق (7 نقاط)، الوحدة (6 نقاط)، وتجمد الرياض، والطائي في (3 نقاط)، الأخدود والخليج (نقطة)، وأخيرا الرائد بلا رصيد.

ولم يجد الاتحاد صعوبة في تحقيق الفوز على حساب الرياض برباعية الفرنسي كريم بنزيمة (7)، والمغربي عبدالرزاق حمدالله (25 من ركلة جزاء، و45)، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في صدارة الهدافين، وأضاف صالح العمري الهدف الرابع (90)، وتصدى جروهي لركلة جزاء نفذها صالح آل عباس (89).

ومضى الهلال في طريق الانتصارات هو الآخر وأمطر شباك الرائد برباعية الصربي ألكسندر ميتروفيتش (42)، سالم الدوسري هدفين (56 من ركلة جزاء، 69)، وعبدالله الحمدان (89).

وأكمل الفريقان المباراة بالنقص بعد طرد الصربي سيرجي يافيتش من الهلال (76)، والكاميروني عمر جونزاليز من الرائد (78).

وتقمص العاجي فرانك كيسي دور البطل وقاد الأهلي لتحقيق فوزه الثالث على حساب الأخدود بهدف في الوقت القاتل (96).

وحقق الوحدة فوزه الثاني تواليا، بثلاثية في شباك الطائي عن طريق المغربي فيصل فجر (34 من ركلة جزاء)، وسعيد المولد (62)، وأضاف النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثالث بعد دخوله بديلا مكان حسين العيسى (92).

وسقط الاتفاق في فخ بالتعادل أمام الخليج بعد أن سجل له البرازيلي فيكتور دو سانتوس (50)، بعد أن كان متأخرا بهدف البرتغالي فابيو مارتينز (29).

وتختتم الجولة اليوم بأربعة مواجهات، حيث يحل النصر ضيفا على الفتح، ويستضيف الشباب نظيره ضمك، ويلتقي الفيحاء والحزم، والتعاون وأبها.