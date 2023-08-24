الأسهم السعودية تعجز عن تجاوز متوسط 20 يوما .. استمرار تأثير قوى البيع للجلسة الثالثة

ارتفعت الأسهم السعودية 38 نقطة بنحو 0.34 في المائة لتغلق عند 11405 نقاط، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط ما يعادل 0.27 في المائة إلى 1475 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات وتباين في أداء الأسهم. وبلغت ذروة المكاسب أثناء الجلسة 0.7 في المائة إلا أنها فقدت معظمها في نهاية الجلسة، لتستمر قوى البيع مؤثرة للجلسة الثالثة، ولم تستطع السوق تجاوز متوسط أدائها في 20 يوما، ما يجعل فرص استمرار الضغوط البيعية ممكنة، وستواجه السوق مقاومة عند 11450 نقطة بينما الدعم عند 11350 - 11300 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 11395 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11392 نقطة خاسرا 0.70 في المائة، بينما في الأعلى عند 11446 نقطة رابحا 0.70 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11405 نقاط كاسبا 38 نقطة بنحو 0.34 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بواقع 271 مليونا، لتصل إلى خمسة مليارات ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة بنحو 26 مليونا لتصل إلى 227 مليون سهم متداول. أما الصفقات فقد استقرت عند 369 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.26 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بـ0.21 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.15 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بواقع 0.89 في المائة، ثم "النقل" بمقدار 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 0.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 700 مليون ريال، يليه "البنوك" 13 في المائة ما يمثل 659 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 13 في المائة بنحو 643 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صدر" بنحو 6.29 في المائة ليبلغ 3.55 ريال، يليه "الكثيري" بـ5.46 في المائة ليصل إلى 3.09 ريال، وحل ثالثا سهم "ذيب" 4.14 في المائة حيث أغلق عند 70.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سلامة" بواقع 6 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال، يليه "الباحة" بـ5.88 في المائة إلى 0.16 ريال، وحل ثالثا سهم "مهارة" بمقدار 2.81 في المائة ليقفل عند 58.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 494 مليون ريال، يليه "علم" بنحو 248 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ179 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية