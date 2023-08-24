المخاطر الاقتصادية المتزايدة تجبر كوريا على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيس ثابتا للمرة الخامسة على التوالي أمس وسط مخاوف من تباطؤ النمو نتيجة اعتدال التضخم.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام دون تغيير عند 3.5 في المائة.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة بعد تجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو. جاء هذا بعد أن قام بنك كوريا برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

ويواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا احتمالات التباطؤ في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، والتراجع الممتد في الشحنات الخارجية وسط تخفيف الضغوط التضخمية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو لهذا العام عند 1.4 في المائة. وفي مايو، خفض البنك توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 1.4 في المائة من توقعات 1.6 في المائة قبل ثلاثة أشهر.

ونما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع قليلا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر على الرغم من تراجع الصادرات. وفي الربع الأول، نما الاقتصاد 0.3 في المائة بعد انكماش 0.3 في المائة.

وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد 2.6 في المائة، متباطئا من تقدم بنسبة 4.1 في المائة في 2021، في أبطأ وتيرة تقدم منذ 2020، عندما انكمش الاقتصاد 0.7 في المائة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في يوليو، ما يرجع بشكل رئيس إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات.

وشهدت الصادرات انخفاضا مطردا منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع التضخم. كما أنها المرة الأولى منذ 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة تسعة أشهر على التوالي.

ويعد ذلك وضعا مريحا للبنك المركزي، حيث بدأ التضخم في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بالاعتدال.

وتباطأ نمو أسعار المستهلك في البلاد للشهر السادس على التوالي في يوليو إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى مستوى في 25 شهرا على خلفية انخفاض أسعار النفط.

لكن بنك كوريا المركزي يتوقع تصاعد الضغوط التضخمية في المستقبل، مع توقع ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى أكثر من 3 في المائة بحلول نهاية العام، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة.

ويشكل ارتفاع ديون الأسر مصدر قلق مزعجا آخر لصانعي السياسات هنا. وقد انتعشت أسعار المنازل في سيئول والمناطق الأخرى، على خلفية تخفيف القيود على القروض.

وجاء تجميد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي أيضا في مواجهة اتساع فرق الأسعار مع الولايات المتحدة. ويخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تدفق الأموال إلى الخارج من كوريا الجنوبية، وبالتالي إضعاف العملة المحلية مقابل الدولار وممارسة ضغوط تضخمية تصاعدية من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة.

وفي يوليو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى أعلى مستوى منذ 2001.

ويؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الفائدة الرئيس إلى نطاق يراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة، في حين يزيد من اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرئيسة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.75 إلى 2.0 نقطة مئوية.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته القوية لرفع أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي لكبح التضخم.

وخفض بنك كوريا المركزي توقعات النمو الاقتصادي الكوري العام المقبل من 2.3 إلى 2.2 في المائة.

وجاءت توقعات البنك المركزي للنمو الاقتصادي لهذا العام متوافقة مع توقعات الحكومة الكورية وصندوق النقد الدولي، غير أنها أقل قليلا من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 1.5 في المائة، وأعلى من توقعات بنك التنمية الآسيوي والمعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية عند 1.3 في المائة.

وفي غضون ذلك، حافظ البنك المركزي على توقعاته السابقة في مايو للتضخم لهذا العام والعام المقبل عند 3.5 و2.4 في المائة، على التوالي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية أمس خططا لتحسين نظام التأشيرات في إطار جهودها للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال قبول المواهب الأجنبية.

وأعلنت الوزارة خطط إزالة "اللوائح القاتلة" بعد اجتماع استراتيجية الابتكار التنظيمي الرابع الذي ترأسه الرئيس يون سيوك-يول أمس في متحف جي فالي الصناعي في سيئول.

وتشير "اللوائح القاتلة" إلى اللوائح الحاسمة التي تعيق استثمارات الشركات. وكان الرئيس يون قد أمر بإزالة مثل هذه اللوائح في الشهر الماضي.

ولهذه الغاية، قررت الوزارة أولا السماح للطلاب الأجانب بالعمل لمدة ثلاثة أعوام بعد تخرجهم.

وتضاعف عدد الطلاب الأجانب من 70 ألفا في 2010 إلى 140 ألفا في العام الماضي، لكن عديدا منهم عادوا إلى دولهم الأصلية أو غادروا إلى دول ثالثة، لأنه لم يسمح لهم إلا بالأعمال المكتبية أو المتخصصة.

ومن أجل دعم صناعة بناء السفن التي تعاني نقص العمالة، قررت الوزارة إصدار تأشيرة E-7 للطلاب الأجانب المتدربين في صناعة بناء السفن بشرط توظيفهم.

وتخطط لتوسيع نظام "التأشيرة الإقليمية المتخصصة للطلاب الأجانب" الذي يسمح للطلاب الأجانب المقيمين في المناطق التي تشهد انخفاضا في السكان، بالعمل بعد تلقي توصيات من الحكومات المحلية.

كما قررت الوزارة زيادة حصة التحويل إلى تأشيرة E-7-4 بشكل كبير من ألفين في العام الماضي إلى 35 ألفا هذا العام حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في توظيف العمال الأجانب المهرة.