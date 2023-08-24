وزير التجارة يشارك بمجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين

شارك ماجد القصبي وزير التجارة اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جايبور الهندية، حيث تمت مناقشة الحلول لمواجهة التحديات العالمية، وتأكيد أهمية إصلاحات منظمة التجارة العالمية، وتطوير الخدمات، وتحفيز الابتكار لنمو اقتصادي عالمي شامل ومستدام.

