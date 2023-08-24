مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لتوفير المياه والغذاء للمتضررين من الزلزال في سورية

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لتوفير خدمات المياه و الصرف الصحي والنظافة وتوفير الدعم الغذائي للأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر في سورية، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليونا و125 ألف ريال.

وتهدف الاتفاقية الأولى لتوفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر في سورية، من خلال الوصول إلى إمدادات المياه المحسنة و إصلاح وإعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة من الزلزال، حيث سيجري دعم 15.000 فرد بحزمة شاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة لنقل المياه بالشاحنات، وإزالة الحمأة " الطين" ، وإدارة النفايات الصلبة، و تنظيف وصيانة المراحيض، فضلا عن دعم 100.000 فرد بمياه الشرب الآمنة.

فيما تهدف الاتفاقية الثانية لتوفير التدخلات الغذائية الفورية المنقذة لحياة الأطفال السوريين المعرضين للخطر والأشخاص المتضررين من الزلزال، عبر تحسين الوصول إلى خدمات التغذية من خلال ضمان توافر الإمدادات المطلوبة لإدارة سوء التغذية الحاد الوخيم، وتكميل المغذيات الدقيقة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.