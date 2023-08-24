للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط .. "مانجا للإنتاج" تزين موسم الجيمرز بتجربة "جريندايزر"

أعادت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ذكريات العديد من شباب ونساء الوطن بفعالية أحيت أجواء موسم الجيمرز Gamers8، بمعرض حصري يعد الأول من نوعه في العالم العربي "جريندايزر اكسبيرينز" الذي اصطحب زواره داخل عالم جريندايز في تجربة غامرة فريدة من نوعها.

وازدان المعرض بأكثر من 800 قطعة نادرة تأخذ الزائرين في رحلة استعراضية لكامل تاريخ "جريندايزر"، بدءًا من لحظة بدايته الأولى وصولاً إلى عام 2023، متيحاً فرصة الخوض في تفاصيل العمل الأصلي وتسليط الضوء على النسخة الفرنسية والإيطالية واليابانية بالإضافة إلى العربية؛ كما يتضمن محتوى حصريًا ممزوجًا بين ذكريات العمل الأصلي الجميل ومستقبل العمل القادم "جريندايزر يو".

وكانت "مانجا للإنتاج" قد أعلنت في الخامس من هذا الشهر وبالتعاون مع شركة دايناميك بلاننج، عن إصدار العرض التشويقي الرسمي لمسلسل الأنمي الجديد المنتظر "جريندايزر يو"، وذلك خلال فعاليات مهرجان "أكيهابارا" المقام في اليابان، الذي أكد عودة المسلسل الشهير "جريندايزر" إلى محبيه ومعجبيه من جميع أنحاء العالم بشكل استثنائي، معيداً تقديم الشخصيات الرئيسية بطريقة تتسم بالحداثة والجاذبية؛ ملاقياً رواجًا ضخمًا بحصد أكثر من 54 مليون مشاهدة وأكثر من 400 تغطية إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تجاوز عدد وصول الإعلام العالمي للعرض التشويقي حاجز الـ 250 مليون؛ مشتملًا على وكالات إعلامية بارزة في عدة دول كاليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وغيرها، وسيشهد نوفمبر القادم كذلك عودة أسطورية لجريندايزر عبر لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب".

كما وفرت "مانجا للإنتاج" تجربة فريدة للزوار في نفس المعرض، حيث أتيحت لهم فرصة للاستمتاع بألعاب السنافر المستلهمة من سلسلة "السنافر" المثيرة، وهي "السنافر كارت" ولعبة "السنافر 2 – سجين الجوهرة الخضراء"، التي تمثل ثمرة الشراكة الناجحة بين شركتي مانجا ومايكرويدز، حيث تم توقيع اتفاقية تمنح لمانجا للإنتاج الحقوق الكاملة لنشر وتوزيع هذه الألعاب الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكجزء من الجهود المستمرة لتعزيز تجربة الجمهور في العالم العربي، تعتزم شركة مانجا للإنتاج تعريب هذه الألعاب عن طريق مواهبها السعودية. حيث تعكس هذه الجهود التزام شركة مانجا للإنتاج بتوفير ألعاب وتجربة محسّنة توفر مستوى عالي من القرب والتفاعل مع اللاعبين والمعجبين في المنطقة.