الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بدفعة من توقعات "إنفيديا"

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك التعاملات اليوم على ارتفاع بعد أن أدت توقعات قوية من إنفيديا إلى دعم ثقة المستثمرين في طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي مما رفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم الشركات السريعة النمو.

لكن مؤشر ​​داو جونز تراجع 33.15 نقطة، أو 0.1 في المئة مسجلا 34439.83 نقطة.

ووفقا لرويترز ارتفع مؤشر ستاندرد آند بواقع 19.15 نقطة، أو 0.43 في المائة، إلى 4455.16 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك 113.28 نقطة، أو 0.83 في المائة، إلى 13834.31 نقطة.