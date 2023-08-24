الدوري السعودي "الملياري" التاسع في العالم

أنظم دوري روشن السعودي لقائمة الدوريات المليارية العشرة في العالم، وأصبح تاسع أغلى قيمة سوقية بين كل الدوريات في كل القارات بوصول قيمته السوقية لـ 1.02 مليار يورو، وذلك وفقاً لقوائم موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالنقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وطل الدوري السعودي للمحترفين ومنذ نوفمبر 2020 في المركز الـ 11 عالميا، ونجح في العام الجاري التقدم خطوتين تاريخية ويصبح في المركز التاسع، وذلك بفضل الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أغلب الأندية السعودية والتي زادت قيمته السعودية أكثر من 50 في المائة.

ويتصدر الدوري الإنجليزي قائمة دوريات العالم في القيمة السوقية بـ 10.48 مليار يورو، يليه الإسباني بـ 4.66 مليار يورو، ثم الإيطاليبـ 4.53 مليار يورو، الألماني بـ 4.14 مليار، الفرنسي 3.49 مليار، البرازيلي 1.46 مليار، الأمريكي 1.29 مليار، البرتغالي 1.24 مليار، ثم السعودي، والعاشر التركي 10.9 مليار، وهي الدوريات الوحيدة التي تبلغ قيمته السوقية مليار يورو وأكثر.

وتضم النسخة الحالية من المسابقة 18 فريقاً، وفي كشوفاتهم 532 لاعبا وذلك قبل إقفال فترة التسجيل الصيفية الحالية والتي تقفل أبوابها في السابع من ديسمبر المقبل، ويبلغ متوسط اعمار اللاعبين في الدوري 27.7 أعوام، نسبة المحترفين الأجانب حتى الآن 27.8 في المائة من أجمالي اللاعبين.