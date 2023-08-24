الهلال والاتحاد قرعة متوازنة .. والنصر في أصعب مجموعات أبطال آسيا

سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأوقعت القرعة الفيحاء السعودي الذي يشارك للمرة الأولى في المجموعة الأولى مع باختاكور الأوزبكي وآهال التركمانستاني والعين الإماراتي، فيما ضمت المجموعة الثانية السد القطري وناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني والشارقة الإماراتي.

وجاء الاتحاد بطل السعودي في المجموعة الثالثة مع سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، فيما حل الهلال السعودي في المجموعة الرابعة بجانب ناساجي الإيراني وموبابي الهندي ونافابخور الأوزبكي.

وفي المجموعة الخامسة التي وصفت بالأصعب، جاء النصر السعودي بجانب بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.