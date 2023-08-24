الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من أسهم الرقائق

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع اليوم مع رفع أسهم شركات الرقائق لقطاع التكنولوجيا بعد أن تخطت شركة إنفيديا الرائدة التوقعات بفارق كبير في تنبؤها بالإيرادات الفصلية كما ساهم تراجع عوائد السندات في تحسين شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة (07:07) بتوقيت جرينتش صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 في المائة وبدأ التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 في المائة وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب بعد أن توقعت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث القيمة السوقية تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع وأعلنت أيضا برنامج إعادة شراء للأسهم.

وحققت أسهم إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم.إل هولدينج وأيكسترون ارتفاعات في التعاملات المبكرة تراوحت بين 2.5 و3.5 في المائة.

وسجلت أسهم شركات التجزئة الأوروبية 1.3 في المائة من الارتفاع بعد أن تراجعت بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة.

وأعطى تراجع عوائد السندات في أوروبا دفعة أيضا للأسهم مع هبوط عوائد السندات الألمانية التي تعد المعيارية للمنطقة إلى 2.46 في المائة.