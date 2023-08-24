الذهب يبلغ أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع عوائد سندات الخزانة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وبحلول الساعة (06:29) بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1920.79 دولار للأوقية "الأونصة"، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير شباط، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1263.03 دولار.