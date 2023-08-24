الصين: تعليق استيراد المنتجات البحرية اليابانية بعد قرار فوكوشيما

أعلنت الصين تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعدما بدأت طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في خطوة وصفتها بكين بأنها عمل "أناني وغير مسؤول".

وأفادت الجمارك الصينية في بيان أنها "ستعلق استيراد منتجات المياه اليابانية اعتبارا من 24 أغسطس 2023، بما في ذلك الحيوانات المائية القابلة للأكل".

وأوضحت أن القرار يهدف إلى "تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة".

أما وزارة الخارجية الصينية، فأشارت في بيان إلى أن "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية" بحسب "الفرنسية".

وأضافت أن اليابان "لم تثبت مشروعية" الخطة أو "إمكانية الوثوق على الأمد البعيد بمعدات تنقية المياه الملوثة".

