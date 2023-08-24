«نمو» تضيف 150 نقطة وسط تداولات قيمتها 33 مليون ريال

كسبت السوق الموازية "نمو" 150 نقطة بنحو 0.64 في المائة لتغلق عند 23629 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 1.5 في المائة، ما يعادل 504 آلاف إلى 33 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 36 في المائة بواقع 448 ألفا لتبلغ 1.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3218 صفقة مرتفعة 194 صفقة بمقدار 6.4 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميار" بنحو 29 في المائة ليبلغ 160 ريالا، يليه "نفوذ" بـ15 في المائة ليصل إلى 18.40 ريال، وحل ثالثا سهم "ابيكو" 6.57 في المائة، حيث أغلق عند 36.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غاز" بواقع 4.3 في المائة، ليغلق عند 58.30 ريال، يليه "القمم" بـ3.8 في المائة إلى 71.70 ريال، وحل ثالثا سهم "الواحة ريت" بمقدار 3.7 في المائة، مقفلا عند 13 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ميار" بنحو 7.5 مليون ريال، ثم "ألف ميم ياء" بقيمة 5.5 مليون ريال، وحل ثالثا "نفوذ" بمبلغ 3.4 مليون ريال.